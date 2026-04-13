Negozia Banyan Tree - B58sg CFD

Su Banyan Tree

Banyan Tree Holdings Limited è una holding di investimento. La Società è impegnata nella fornitura di servizi di progettazione e gestione di progetti. La Società gestisce un portafoglio diversificato di hotel, resort, spa, gallerie, golf e residenze. I suoi segmenti comprendono il segmento degli investimenti alberghieri, il segmento delle vendite di immobili e il segmento dei servizi a pagamento. Il segmento Investimenti alberghieri comprende attività alberghiere e di ristorazione. Il segmento delle vendite di proprietà comprende le residenze alberghiere, le vendite di proprietà Laguna e le vendite di progetti di sviluppo/siti. Il segmento Fee-based comprende la gestione di hotel e resort, la gestione di un club di destinazione garantito da asset, la gestione di fondi di private equity, la gestione e il funzionamento di spa, la vendita di merci, la fornitura di servizi di architettura e progettazione, la gestione e la proprietà di campi da golf e l'affitto di punti vendita e uffici.

Il prezzo attuale dell'azione Banyan Tree è di 0.5993 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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