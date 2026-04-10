Negozia Eurazeo - RFp CFD

Su Eurazeo SE

Eurazeo SE è una società di investimento con sede in Francia che è il risultato della fusione di due società di investimento, Eurafrance e Azeo. Il portafoglio di investimenti della Società include fondi di venture capital quotati e non quotati, come Europcar che offre leasing a breve termine di veicoli turistici e utilitari; ELIS che fornisce il leasing e la manutenzione di abbigliamento e attrezzature sanitarie professionali; APCOA che è coinvolto nella gestione d parcheggi; Nest Fragrances, che è un marchio di fragranze lifestyle che offre una varietà di prodotti per la cura personale, fragranze per la casa; Intercos, un subappaltatore di prodotti cosmetici; Moncler che offre abiti e accessori di lusso per uomo, donna e bambino; Gruppo Banca Leonardo, Fonroche e Fraikin. La Società investe anche in società immobiliari, come ANF e in società quotate, come Rexel, un fornitore di distribuzione professionale di apparecchiature elettriche; Accor, un gruppo di hotel; Edenred, fornitore di servizi prepagati e Danone. Opera attraverso Iberchem.

Il prezzo attuale dell'azione Eurazeo è di 43.33 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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