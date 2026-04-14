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Su Fast Retailing Co., Ltd.

Fast Retailing Co Ltd è una holding con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dell'abbigliamento. L'azienda opera attraverso quattro segmenti di business. Il segmento Japan UNIQLO si occupa della vendita di abbigliamento casual, come quello per uomo, donna, bambino e neonato, e di altri prodotti sul mercato giapponese con il marchio UNIQLO. Il segmento UNIQLO Overseas si occupa della vendita di abbigliamento casual nei mercati esteri con il marchio UNIQLO. Il segmento GU si occupa della vendita di abbigliamento casual in Giappone e nei mercati esteri con il marchio GU. Il segmento Global Brand si occupa della progettazione, produzione e vendita di abbigliamento con i marchi Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, PRINCESSE tam.tam, PLST e J BRAND in Giappone e nei mercati esteri. La Società è inoltre impegnata nel settore del leasing immobiliare e in altre attività.

Il prezzo attuale dell'azione Fast Retailing Co., Ltd. è di 74501.4 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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