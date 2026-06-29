Negozia JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS
Su JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JinkoSolar Holding Co Ltd opera nel settore fotovoltaico (PV). L'azienda costruisce una catena di valore integrata verticalmente di prodotti per l'energia solare, producendo dai wafer di silicio ai moduli solari. L'azienda ha un solo segmento operativo, quello della produzione di prodotti fotovoltaici integrati verticalmente, dai lingotti di silicio ai wafer, dalle celle ai moduli solari. L'azienda ha due progetti di energia solare all'estero, in Messico e in Argentina. La Società vende i suoi moduli solari con il marchio JinkoSolar. I suoi servizi comprendono la generazione di energia solare e i servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione (EPC) e lavorazione dei sistemi solari.
Il prezzo attuale dell'azione JinkoSolar Holding Co., Ltd. è di 16.22 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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