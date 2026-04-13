Negozia Dover - DOV CFD

Su Dover Corp

Dover Corporation è una società diversificata che si occupa principalmente della produzione di prodotti industriali specializzati e di attrezzature di produzione sofisticate. Le attività della società si dividono in quattro segmenti: Diversified, Industries, Resources e Technologies. Il segmento Diversified si occupa della produzione di macchinari per la stampa e l’imballaggio, di attrezzature per la trasmissione del calore, di banchi di esposizione e celle frigorifere per alimenti, di strutture di appoggio speciali, cabine per l'edilizia e l'agricoltura e prodotti per i settori automobilistico, aerospaziale e della difesa. Il segmento Industries fabbrica prodotti per i settori dello smaltimento dei rifiuti, trasporto di grandi quantità, servizio automotive, ristorazione commerciale e imballaggio di generi alimentari, saldatura, sportelli automatici ed edilizia. Il segmento Resources produce articoli principalmente per i settori automobilistico, di gestione dei fluidi, petrolifero, OEM, dei componenti tecnici e delle attrezzature chimiche. Il segmento Technologies produce apparecchiature per il collaudo e l’assemblaggio automatizzati, componenti elettronici speciali e stampanti industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Dover è di 217.56 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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