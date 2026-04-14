Negozia Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 CFD

Su Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è una società con sede in Giappone che opera nel settore delle spedizioni internazionali. Il segmento Dry bulk Carrier si occupa della gestione di navi portarinfuse secche. Il segmento Energy Transportation si occupa della gestione di navi speciali non di linea, quali navi carboniere per il trasporto di carbone per la produzione di energia termica, navi per il trasporto di petrolio, navi oceaniche e navi per il trasporto di gas naturale liquefatto, nonché del trasporto di merci via mare. Il segmento Navi portacontainer è impegnato nella gestione di navi portacontainer e terminali per container. Il segmento Car Carrier, Ferry e Costal RORO Ship si occupa della gestione di navi per il trasporto di autoveicoli. Il segmento Attività associate si occupa di attività immobiliari, di navi da crociera, di noleggio e di personale temporaneo. Il segmento Altri svolge principalmente attività di gestione navale, attività finanziarie come il finanziamento di gruppo, servizi di informazione, agenzia contabile e consulenza marittima.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è di 6450.5 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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