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Su Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA è una società di mobilità con sede in Francia. Opera attraverso tre segmenti: Automobilistico, Trasporto su strada e Imprese specializzate. Automobilistico, che comprende le linee commerciali Automotive per clienti (B2C) Marchi globali, Marche regionali B2C automobilistiche, Equipaggiamento originale automobilistico ed esperienze di mobilità. Trasporto su strada comprende le linee di business Trasporto a lunga distanza, Trasporto urbano e Servizi e soluzioni. Imprese specializzate comprendono le linee di attività Mineraria, Trasporto fuori strada, Due ruote, Aeromobili e Materiali high-tech. La Società fornisce diversi tipi di pneumatici e relativi prodotti e servizi attraverso una rete di concessionari. La sua offerta di servizi include assistenza al camionista con Michelin Euro Assist, consulenza su pneumatici per flotte, servizi di manutenzione e gestione e servizi di assistenza alla mobilità, tra gli altri. Inoltre, fornisce prodotti lifestyle di marca e materiali di alta tecnologia.

Il prezzo attuale dell'azione Michelin è di 30.5 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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