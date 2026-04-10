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Su Imerys SA

Imerys SA è una società di minerali speciali con sede in Francia che offre una gamma di soluzioni personalizzabili per molti settori, come quello dei materiali da costruzione, dell'energia per la mobilità, della produzione di acciaio, agroalimentare, automobilistico e cosmetico. La Società opera attraverso due segmenti: Minerali Performanti e Materiali e Soluzioni per Alte Temperature. Minerali Performanti fornisce additivi per vernici e rivestimenti, componenti per ceramiche tecniche e convenzionali, additivi per materie plastiche e polimeri, riempitivi e rivestimenti per carta da stampa e da scrittura, nonché cartone e imballaggi, agenti di filtrazione per alimenti liquidi e plasma sanguigno, grafite speciale per energia per la mobilità e precisione. Materiali e Soluzioni per Alte Temperature offre minerali refrattari e soluzioni per processi industriali ad alta temperatura, bentonite per stampi da fonderia, polveri di corindone per abrasivi e leganti ad alte prestazioni per massetti. La Società è attiva a livello globale.

Il prezzo attuale dell'azione Imerys è di 21.57 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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