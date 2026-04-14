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Su Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation è una società con sede in Giappone che opera nel settore dei prodotti funzionali, della sanità e dei materiali. L'azienda opera attraverso quattro segmenti di business. Il segmento Prodotti funzionali si occupa di materiali funzionali e di chimica funzionale. I prodotti del settore dei materiali funzionali comprendono display elettroelettrici, pellicole ad alte prestazioni, materiali di stampaggio ad alte prestazioni, soluzioni ambientali e soluzioni per la vita. I prodotti della chimica funzionale comprendono polimeri ad alta funzionalità, prodotti chimici ad alta funzionalità e nuove energie. Il segmento Chimica è impegnato nel settore del metacrilato di metile (MMA), nel settore petrolchimico e nel settore del carbonio. Il segmento Gas industriali è impegnato nella produzione e vendita di gas industriali. Il segmento Healthcare offre prodotti farmaceutici, prodotti per la diagnosi e servizi di ispezione clinica. La Società è inoltre impegnata in attività di ingegneria.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsubishi Chemical Holdings Corporation è di 964.43 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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