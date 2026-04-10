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Su Koninklijke Ahold Delhaize NV

Royal Ahold è una società di vendita al dettaglio che opera in Europa e negli Stati Uniti. I segmenti della Compagnia sono Ahold USA, Delhaize America, Paesi Bassi, Belgio, Europa Centrale e Sud-orientale. Inoltre, Other retail, comprende le non consolidate Ahold Delhaize joint ventures JMR - Gestao de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (JMR) e P.T. Lion Super Indo, LLC (Super Indo), e Ahold Delhaize's Global Support Office. JMR opera nella vendita al detaglio di cibo in Potogallo sotto il marchio Pingo Doce. Il segmento Ahold USA inlude Stop & Shop New England, Stop & Shop New York Metro, Giant Landover, Giant Carlisle e Peapod. Il segmento Delhaize America include marchi quali Food Lion e Hannaford.

Il prezzo attuale dell'azione Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è di 40.905 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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