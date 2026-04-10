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Su Dassault Aviation SA

DASSAULT AVIATION SA è una società con sede in Francia che opera nel settore dell'aviazione civile e militare a livello mondiale. L'Azienda è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di velivoli da combattimento e jet privati. Il portafoglio di prodotti della società comprende la famiglia Falcon per il settore dell'aviazione civile, nonché i velivoli Mirage 2000, Rafale e Neuron per il settore militare. L'Azienda offre anche parti di ricambio, strumenti e una vasta gamma di servizi, tra cui assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di apparecchiature e parti per il settore aeronautico. L'Azienda ha sedi in Europa, Asia, Sud America e Medio Oriente. DASSAULT AVIATION SA possiede un certo numero di società controllate, con sede in Europa e Nord America, tra cui DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc., Dassault Aircraft Services e Midway Aircraft Instruments Company.

Il prezzo attuale dell'azione Dassault Aviat è di 325.85 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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