Negozia Cts Eventim AG - EVD CFD

Su CTS Eventim AG & Co KGaA

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA è una Società con sede in Germania che opera nei mercati degli eventi per il tempo libero e dei biglietti per il cinema. La Società opera in due segmenti, e precisamente Biglietti e Intrattenimento dal vivo. Gli obiettivi del segmento Biglietti sono di promuovere, vendere, scambiare, distribuire e commercializzare biglietti per cinema, concerti, teatro, arte, sport e altri eventi in Germania e all‘estero, utilizzando tecnologie di trasmissione dati e di elaborazione dei dati. I biglietti dell‘azienda sono commercializzati attraverso la sua piattaforma di rete (eventim.net), il suo prodotto di biglietteria interno (eventim.inhouse), il prodotto di biglietteria sportiva (eventim.tixx) e una soluzione di proprietà per la vendita dei biglietti e per il controllo dell‘ammissione negli stadi e nelle arene. Gli obiettivi del segmento Intrattenimento dal vivo sono la pianificazione, preparazione ed esecuzione di tour ed eventi, soprattutto eventi musicali e concerti e per produzioni musicali di mercato. Sono anche gestite sedi internazionali. La Società opera kinoheld GmbH come una sussidiaria di proprietà di maggioranza.

Il prezzo attuale dell'azione Cts Eventim AG è di 52.945 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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