Negozia Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL

Su Jones Lang LaSalle Incorporated

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) è una società di servizi professionali specializzata nella gestione di immobili e investimenti. L'azienda opera attraverso quattro segmenti di business: Americhe, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia Pacifico. L'azienda offre servizi per le esigenze di proprietari, occupanti e investitori immobiliari. Fornisce ai suoi clienti una gamma di servizi su scala locale, regionale e globale. I suoi servizi immobiliari comprendono leasing, mercati dei capitali, gestione integrata di immobili e strutture, project management, consulenza, valutazioni e soluzioni digitali a livello locale, regionale e globale. LaSalle offre ai clienti prodotti e servizi di investimento immobiliare, come investimenti privati in diverse tipologie di immobili, tra cui uffici, industrie, strutture sanitarie e residenziali multifamiliari. LaSalle consente ai clienti di investire in conti separati focalizzati su titoli azionari pubblici del settore immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione Jones Lang LaSalle Incorporated è di 314.76 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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