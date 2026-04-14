Negozia Rithm Capital Corp - RITM CFD

Su New Residential Investment

New Residential Investment Corp. è un fornitore di capitali e servizi al settore dei mutui e dei servizi finanziari. Il suo portafoglio è composto da diritti di servizio ipotecario, società di creazione e servizio di mutui ipotecari (comprese le attività accessorie di servizi ipotecari), titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali, immobili e prestiti, prestiti al consumo e altri investimenti opportunistici. I segmenti della Società comprendono Origination, Servicing, MSR Related Investments, Residential Securities, Properties and Loans, Consumer Loans e Mortgage Loans. Il portafoglio di investimenti della Società comprende investimenti correlati al servizio, che includono entità operative, attività correlate al servizio, diritti di servizio ipotecario (MSR) e crediti di finanziamento MSR, MSR in eccesso; titoli, proprietà e prestiti residenziali, che includono titoli immobiliari (RMBS), diritti di acquisto, proprietà unifamiliari in affitto, prestiti ipotecari residenziali; prestiti al consumo e prestiti ipotecari attivi.

Il prezzo attuale dell'azione Rithm Capital Corp è di 10.03 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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