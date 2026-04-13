Negozia EPR Properties - EPR CFD

Su EPR Properties 5.750% Series G

EPR Properties è un fondo comune di investimento immobiliare (REIT) diversificato che opera nel settore delle locazioni nette esperienziali. La Società opera attraverso due segmenti: Experiential e Education. Il segmento Experiential comprende circa 175 proprietà teatrali, 56 proprietà di ristorazione, 18 proprietà di attrazioni, 11 proprietà sciistiche, otto proprietà di alloggio esperienziale, una proprietà di gioco, tre proprietà culturali e sette proprietà di fitness e benessere. Il segmento Educazione è composto da proprietà che includono 65 proprietà di centri educativi per la prima infanzia e nove proprietà di scuole private. Il portafoglio di investimenti della Società comprende la proprietà e le ipoteche a lungo termine sulle proprietà di tipo esperienziale e di tipo educativo. La Società ha investimenti in circa 44 Stati. Tutti gli immobili di proprietà della Società con un unico inquilino sono affittati con contratti di locazione a lungo termine a tripla locazione.

Il prezzo attuale dell'azione EPR Properties è di 54.73 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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