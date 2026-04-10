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Su Interpump Group SpA

Interpump Group S.p.A. è una società con sede in Italia che produce e commercializza pompe a pistoni ad alta ed altissima pressione, sistemi di pressione molto alta, prese di forza, pompe a ingranaggi, cilindri idraulici, comandi direzionali, valvole, tubi e raccordi idraulici e altri componenti idraulici. Opera attraverso due segmenti: il settore idraulico e settore di trivellazione a getto dell‘acqua. Il settore idraulico comprende la produzione e la vendita di prese di forza per veicoli industriali, cilindri, pompe, valvole, tubi e raccordi idraulici e altri componenti idraulici con marchi quali Hydrocar, PZB, Muncie, Penta tra gli altri. Il settore di trivellazione a getto dell‘acqua è costituito da pompe ad alta e alta pressione e sistemi di pompaggio utilizzati in una vasta gamma di settori industriali per il trasporto di fluidi. Il settore di trivellazione a getto dell‘acqua produce anche componenti e sistemi per l'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica con i marchi Bertoli, Inoxpa e Mariotti & Pecini. Opera attraversso Fluid system 80.

Il prezzo attuale dell'azione Interpump Group SPA è di 37.74 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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