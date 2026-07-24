Negozia Las Vegas Sands Corp - LVS

Su Las Vegas Sands Corp

Las Vegas Sands Corp. è uno sviluppatore globale di proprietà di destinazione (Integrated Resorts). I resort integrati offrono alloggi, giochi d'azzardo, centri d'intrattenimento e di vendita al dettaglio, strutture per congressi ed esposizioni, ristoranti di chef famosi e altri servizi. La Società possiede e gestisce Villaggi integrati in Asia e negli Stati Uniti. Le sue principali attività operative e di sviluppo si svolgono in tre aree geografiche: Macao, Singapore e Stati Uniti. A Macao, i suoi segmenti comprendono The Venetian Macao, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao e Four Seasons Macao e Sands Macao. A Singapore, il suo segmento è Marina Bay Sands. Negli Stati Uniti, il suo segmento è costituito dalle proprietà operative di Las Vegas. Possiede e gestisce una serie di resort integrati a Macao, nella Repubblica Popolare Cinese (Cina), tramite Sands China Ltd. L'azienda offre anche programmi di fidelizzazione di club di giocatori nelle sue proprietà che offrono premi, privilegi ed eventi riservati ai soci.

Il prezzo attuale dell'azione Las Vegas Sands Corp è di 45.8 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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