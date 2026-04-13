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Su Federal Realty

Federal Realty Investment Trust è un fondo comune di investimento immobiliare (REIT). La Società è specializzata nella proprietà, nella gestione e nella riqualificazione di immobili al dettaglio e a uso misto situati principalmente in comunità nei mercati metropolitani delle regioni nordorientali e medioatlantiche degli Stati Uniti, in California e nel sud della Florida. L'azienda possiede o ha partecipazioni in centri commerciali di quartiere e comunità e in proprietà a uso misto, che operano come 104 progetti immobiliari al dettaglio per un totale di circa 25,1 milioni di metri quadrati. Il portafoglio della Società comprende immobili al dettaglio di diversi formati, che vanno dai centri commerciali regionali, comunitari e di quartiere, con negozi di alimentari, agli immobili a uso misto, tipicamente incentrati su una componente commerciale, ma che includono anche uffici, abitazioni e/o alberghi. L'azienda possiede circa 104 proprietà, che comprendono circa 3.100 locatari, per un totale di 25 milioni di metri quadrati, e circa 3.400 unità residenziali.

Il prezzo attuale dell'azione Federal Realty è di 108.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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