Negozia Abbott Laboratories - ABT CFD

Su Abbott Laboratories

ABBOTT LABORATORIES è impegnata nella scoperta, sviluppo, produzione e vendita di una linea di prodotti per la salute. La Società opera in quattro sezioni commerciali: Prodotti farmaceutici riconosciuti, Prodotti diagnostici, Prodotti nutrizionali e Prodotti vascolari. La sezione dei Prodotti farmaceutici riconosciuti include le vendite internazionali di una linea di prodotti farmaceutici generici di marca. La sezione dei Prodotti nutrizionali include le vendite di una linea di prodotti nutrizionali per adulti e pediatrici. La sezione dei Prodotti diagnostici comprende le vendite di sistemi di diagnostica e test per le banche del sangue, gli ospedali, i laboratori commerciali e i siti di test di cura alternativa. La sezione dei Prodotti vascolari comprende le vendite di prodotti coronari, endovascolari, cardiaci strutturali, per la chiusura dei vasi e altri dispositivi medicali.

Il prezzo attuale dell'azione Abbott Laboratories è di 100.77 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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