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Su Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation è impegnata nello sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di una gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Sistema di macchinari elettrici pesanti offre generatori a turbina, motori elettrici, trasformatori, apparecchiature elettroniche di potenza e sezionatori. La sezione di Meccatronica industriale offre controllori programmabili, invertitori, servo, indicatori e motori, tra gli altri. La sezione del Sistema di comunicazione delle informazioni offre apparecchiature di comunicazione wireless e satellitare, attrezzature di comunicazione via cavo, sistemi di telecamere di sorveglianza e altri prodotti. La sezione dei Dispositivi elettronici offre moduli di potenza, dispositivi ad alta frequenza e dispositivi a display di cristalli liquidi (LCD). La sezione degli Elettrodomestici casalinghi offre televisori LCD (TV), condizionatori, frigoriferi, ventilatori, forni a microonde e altri prodotti. La sezione Altro offre logistica, immobili e servizi pubblicitari. Al 31 marzo 2014, la Società disponeva di 167 controllate e di 37 aziende associate.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsubishi Electric Corporation è di 5849.44 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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