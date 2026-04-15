Negozia PPG Industries - PPG CFD

Su PPG Industries, Inc.

PPG Industries, Inc. produce e distribuisce una gamma di rivestimenti e materiali speciali. L'Azienda ha due segmenti: Rivestimenti performanti e Rivestimenti industriali . Il segmento Rivestimenti performanti comprende le attività di rifinitura, aerospaziale, protettiva e marina, architettonica. Il segmento Rivestimenti industriali comprende il produttore di apparecchiature originali per automobili (OEM), rivestimenti industriali, rivestimenti per imballaggio, servizi di rivestimento e attività specializzate in rivestimenti e materiali. I segmenti geografici della Società comprendono Stati Uniti, Canada, Europa occidentale, America Latina, Europa centrale e orientale, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. I marchi dell'azienda includono PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIKKENS, PPG PITTSBURGH VERNICE, MULCO, FLOOD, LIQUID NAILS, SICO, CIL, RENNER, TAUBMANS, WHITE KNIGHT, BRISTOL, HOMAX, DEKORAL, TRILAK, GORI e BONDEX , tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione PPG Industries è di 107.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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