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Su Impinj

Impinj, Inc. è una società che sviluppa soluzioni per l'Internet delle cose (IoT). L'azienda fornisce l'identità, la posizione e l'autenticità di vari oggetti fisici. La sua piattaforma, che comprende diverse famiglie di prodotti, connette in modalità wireless i singoli oggetti e fornisce i dati relativi agli oggetti connessi alle applicazioni aziendali e consumer abilitate dalla sua rete di partner. L'azienda e i suoi partner collegano gli oggetti tramite un chip radio miniaturizzato incorporato nell'oggetto o nella sua confezione, leggendo e fornendo l'identità, la posizione e l'autenticità di ciascun oggetto. L'azienda ha reso possibile la connettività di oltre 50 miliardi di oggetti, consentendo alle aziende e ai consumatori di ricavare informazioni da tali oggetti connessi. La sua piattaforma utilizza la tecnologia RAIN, un tipo di identificazione a radiofrequenza, o RFID, di cui è stata pioniera. Ha guidato lo sviluppo dello standard radio RAIN, ha esercitato pressioni sui governi per l'assegnazione dello spettro di frequenza e ha co-fondato la RAIN Alliance, che conta circa 160 aziende associate.

Il prezzo attuale dell'azione Impinj è di 106.95 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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