Negozia ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil - SCO CFD
Su ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
L'investimento mira a ottenere risultati d'investimento giornalieri, al lordo delle commissioni e delle spese, che corrispondano a due volte l'inverso (-2x) della performance giornaliera dell'indice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil IndexSM. Il fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo, in condizioni di mercato normali, in uno o più strumenti finanziari (compresi contratti swap, contratti future, contratti a termine e contratti di opzione) basati sul petrolio greggio dolce e leggero WTI. Questo ETF offre una leva short giornaliera di 2 volte rispetto all'ampio indice Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index, il che lo rende un potente strumento per gli investitori con una prospettiva ribassista a breve termine per il greggio. Gli investitori devono notare che la leva dello SCO si azzera su base giornaliera, il che comporta una capitalizzazione dei rendimenti se detenuto per più periodi.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil è di 7.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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