Negozia Hexcel Corp - HXL CFD

Su Hexcel Corporation

HEXCEL CORPORATION è una società di materiali compositi. La società sviluppa, produce e commercializza materiali strutturali, tra cui fibre di carbonio, rinforzi, preimpregnati e altri materiali fibrorinforzati a matrice, a nido d‘ape, adesivi, strutture composite e a nido d‘ape modificate per l‘utilizzo nei mercati dell‘aerospaziale commerciale, di spazio e difesa e industriali. Opera attraverso due segmenti, tra cui Materiali Compositi ed Engineered Products. Il segmento Materiali Compositi è costituito dai suoi materiali in fibra di carbonio, rinforzi, resine, preimpregnati e altri materiali fibrorinforzati a matrice, e linee di prodotto core a nido d‘ape. Il segmento Engineered Products è costituito da strutture composite in materiale leggero, componenti stampati, prodotti a nido d‘ape e core modificati con funzionalità aggiuntive. I suoi prodotti sono utilizzati in una gamma di applicazioni finali, come velivoli commerciali e militari, veicoli spaziali e satelliti, pale di turbine a vento, prodotti automobilistici, ricreativi e altre applicazioni industriali.

Il prezzo attuale dell'azione Hexcel Corp è di 90.13 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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