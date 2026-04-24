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Su Harley-Davidson Inc

Harley-Davidson, Inc. (HDI) è la società madre del gruppo di società operanti come Harley-Davidson Motor Company (HDMC) e Harley-Davidson Financial Services (HDFS). La Compagnia gestisce due segmenti: Motociclette e Prodotti Correlati (Motociclette) e i Servizi Finanziari. Il segmento Motociclette comprende HDMC, che progetta, produce e vende all'ingrosso motociclette Harley-Davidson on-road, oltre a parti di motociclette, accessori, mercanzia generale e servizi correlati. La Compagnia produce e vende all'ingrosso motociclette cruiser and touring. Il segmento Servizi Finanziari comprende HDFS, che fornisce finanziamento all'ingrosso e al dettaglio e programmi di assicurazione correlati ai commercianti ed ai loro clienti per la vendita al dettaglio. HDFS si occupa del mercato del finanziamento e dell'assistenza per i crediti di magazzino all'ingrosso e dei prestiti dei clienti al dettaglio per il pagamento delle motociclette Harley-Davidson.

Il prezzo attuale dell'azione Harley Davidson è di 23.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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