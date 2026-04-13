Negozia Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD

Su Cinemark Holdings, Inc.

Cinemark Holdings, Inc. è impegnata principalmente nella fornitura di sale cinematografiche. La Società opera attraverso due segmenti: mercati statunitensi e mercati internazionali. Gestisce circa 522 sale e oltre 5.868 schermi negli Stati Uniti e in America Latina. Negli Stati Uniti, la Società offre circuiti in oltre 321 sale e circa 4.408 schermi, mentre il suo circuito internazionale conta oltre 201 sale e circa 1.460 schermi in 15 Paesi. L'azienda distribuisce film mainstream di molti generi diversi, come film d'animazione, film per famiglie, drammi, commedie, horror e film d'azione. La Società offre contenuti in formato bidimensionale (2-D) e bidimensionale (3-D) in tutte le sue sale. La Società ha sale cinematografiche negli Stati Uniti, in Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala, Bolivia, Curacao e Paraguay.

Il prezzo attuale dell'azione Cinemark Holdings, Inc. è di 30.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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