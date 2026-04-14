Negozia Sumitomo Chemical Company, Limited - 4005 CFD

Su Sumitomo Chemical Company, Limited

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED è una società con sede in Giappone che opera nel settore chimico in senso lato. L'azienda opera in cinque segmenti di attività. Il segmento petrolchimico fornisce prodotti petrolchimici, prodotti chimici inorganici e prodotti trasformati in resina sintetica. Il segmento Energia e materiali funzionali fornisce prodotti di allumina, additivi e componenti per batterie. Il segmento Elettronica dell'informazione fornisce prodotti ottici, filtri colorati e materiali di processo per semiconduttori. Il segmento Salute e agricoltura fornisce prodotti chimici per l'agricoltura, fertilizzanti, pesticidi e materiali per il controllo delle malattie infettive tropicali. Il segmento farmaceutico fornisce farmaci da prescrizione, radiodiagnostica e altri prodotti. L'azienda si occupa anche della fornitura di elettricità e vapore, della progettazione e della supervisione della costruzione di impianti per l'industria chimica, del trasporto e dello stoccaggio, nonché dell'analisi delle proprietà fisiche e dell'analisi ambientale.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Chemical Company, Limited è di 520.5 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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