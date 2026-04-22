Negozia United States Natural Gas Fund, LP - UNG CFD
Su United States Natural Gas Fund, LP
L'investimento mira a riflettere le variazioni giornaliere in termini percentuali del prezzo del gas naturale consegnato all'Henry Hub, in Louisiana, misurate dalle variazioni giornaliere del prezzo di un determinato contratto future a breve termine. Il fondo investe principalmente in contratti futures per il gas naturale negoziati sul NYMEX, ICE Futures Europe e ICE Futures U.S. o su altre borse statunitensi ed estere. Il contratto future di riferimento è il contratto future sul gas naturale negoziato al New York Mercantile Exchange che è il contratto del mese più prossimo alla scadenza, tranne quando il contratto del mese più prossimo è a due settimane dalla scadenza.
Il prezzo attuale dell'azione United States Natural Gas Fund, LP è di 11.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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