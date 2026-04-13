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Su Fidelity National Financial

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) è un fornitore di servizi di assicurazione titoli, escrow e altri servizi legati ai titoli, tra cui attività fiduciarie, garanzie di vendita fiduciaria, registrazioni e ricontratti, prodotti di garanzia domestica e servizi di transazione per il settore immobiliare e ipotecario. I segmenti di FNF comprendono Titolo, F&G e Corporate e altri. Il segmento Titoli comprende i sottoscrittori di assicurazioni e le attività correlate, che forniscono assicurazioni sui titoli e servizi di escrow e altri servizi legati ai titoli, tra cui attività fiduciarie, garanzie di vendita fiduciaria e prodotti di garanzia domestica. Il segmento Titoli comprende l'attività di servizi di transazione, che include altri servizi legati ai titoli di proprietà utilizzati nella produzione e nella gestione dei prestiti ipotecari. Il segmento F&G comprende principalmente le attività legate alle rendite e alle assicurazioni sulla vita. Il segmento F&G fornisce un portafoglio di prodotti di rendita e assicurazione sulla vita, tra cui rendite differite, rendite immediate e assicurazioni sulla vita universali indicizzate.

Il prezzo attuale dell'azione Fidelity National Financial è di 46.81 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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