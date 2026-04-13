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Su Graphic Packaging Holding

Graphic Packaging Holding Company è un fornitore di soluzioni di imballaggio a base di carta per una serie di prodotti destinati ad aziende del settore alimentare, delle bevande, del foodservice e di altri prodotti di consumo. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging e Europe Paperboard Packaging. Il segmento Paperboard Mills comprende le otto cartiere nordamericane che producono cartone riciclato patinato (CRB), cartone kraft non sbiancato patinato (CUK) e cartone solfato sbiancato solido (SBS). Il segmento Americas Paperboard Packaging comprende imballaggi in cartone, cartoni pieghevoli, venduti alle aziende di beni di consumo confezionati (CPG), e tazze, coperchi e contenitori per alimenti venduti alle aziende di ristorazione e ai ristoranti a servizio rapido (QSR), che servono i mercati dei prodotti alimentari e di consumo nelle Americhe. Il segmento Europe Paperboard Packaging comprende imballaggi in cartone, cartoni pieghevoli, venduti alle aziende di beni di largo consumo che servono i mercati degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di consumo in Europa.

Il prezzo attuale dell'azione Graphic Packaging Holding è di 9.85 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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