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Su Bayerische Motoren Werke AG

Bayerische Motoren Werke AG è un produttore di automobili e motocicli con sede in Germania. La Società divide le sue attività in quattro segmenti: Automobilistico, Motociclistico, Servizi Finanziari e Altre Entità. Il segmento Automobilistico sviluppa, produce, assembla e vende automobili e fuoristrada con i marchi BMW, MINI e Rolls-Royce, nonché pezzi di ricambio e accessori. Il segmento Motociclistico sviluppa, produce, assembla e vende motocicli, nonché pezzi di ricambio e accessori. Il settore dei Servizi Finanziari si concentra sul leasing automobilistico, sul finanziamento multimarca, sull'attività della flotta, sul finanziamento al dettaglio dei clienti e dei rivenditori, sulle attività di deposito dei clienti e assicurative. Il segmento Altre Entità comprende altre società operative, come BMW (UK) Investments Ltd, Bavaria Lloyd Reisebuero GmbH.

Il prezzo attuale dell'azione BMW AG è di 84.11 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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