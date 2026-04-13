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Su Gerdau S.A.

Gerdau SA è un produttore di prodotti siderurgici con sede in Brasile. L'azienda è impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici in generale, attraverso le sue acciaierie situate in Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Stati Uniti, Messico, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela. Il portafoglio prodotti dell'azienda comprende acciaio grezzo; prodotti finiti per l'industria delle costruzioni, come tondo, vergelle, forme strutturali, rotoli laminati a caldo e lamiere pesanti; prodotti industriali finiti, come barre di acciaio laminato commerciale, profili leggeri e fili; prodotti agricoli, come pali, filo liscio e filo spinato; e articoli speciali in acciaio. Le attività della Società comprendono anche la gestione di miniere di minerale di ferro situate nello Stato di Minas Gerais.

Il prezzo attuale dell'azione Gerdau S.A. è di 4.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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