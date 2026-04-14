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Su Furukawa Co.,Ltd.

FURUKAWA CO., LTD. si occupa principalmente di macchinari industriali, trivellazioni e altre attività. La Società opera in sette segmenti. Il segmento dei macchinari industriali offre, tra l'altro, pompe, frantoi e strutture in acciaio. Il segmento Trivelle da roccia fornisce trivelle da roccia, compresi demolitori idraulici, frantoi e altro. Il segmento Unic fornisce gru uniche, mini gru cingolate e altri. Il segmento dei metalli fornisce rame, oro, argento, acido solforico e altri. Il segmento elettronico fornisce arsenico metallico di elevata purezza, prodotti in cristallo e altri. Il segmento Chimico offre prodotti in cristallo, soluzioni di polisolfato ferrico e altri. Il segmento Real Estate si occupa del commercio e della locazione di beni immobili.

Il prezzo attuale dell'azione Furukawa Co.,Ltd. è di 4865.6 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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