Negozia Herbalife - HLF CFD

Su Herbalife

Herbalife Nutrition Ltd è una società di nutrizione globale. L'azienda sviluppa e vende prodotti per la gestione del peso, pasti e snack salutari, prodotti per lo sport e il fitness, prodotti energetici e nutrizionali mirati, nonché prodotti per la cura della persona. I suoi segmenti operativi si basano su operazioni geografiche in sei regioni: Nord America, Messico, Sud e Centro America, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia e Pacifico (Cina esclusa) e Cina. L'azienda classifica i suoi prodotti in cinque gruppi: gestione del peso, nutrizione mirata, energia, sport e fitness, nutrizione esterna e letteratura, promozione e altro. Le sue categorie di prodotti includono sostitutivi dei pasti, frullati proteici, miscele di bevande, integratori alimentari e nutrizionali contenenti erbe, prodotti per la cura della pelle del viso e del corpo, prodotti per la cura dei capelli, strumenti di vendita e materiale didattico.

Il prezzo attuale dell'azione Herbalife è di 16.53 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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