Negozia Amadeus IT Group, S.A. - AMAe CFD

Su Amadeus It Group SA

AMADEUS IT GROUP, S.A., precedentemente Amadeus IT Holding SA, è una società con sede in Spagna impegnata nella fornitura di servizi IT, principalmente per il settore turismo e viaggi. L‘attività della Società è articolata in due divisioni: Distribuzione e Soluzioni IT. La divisione Distribuzione offre un Sistema di Distribuzione Globale, un sistema informatico di prenotazione mondiale utilizzato come un unico punto di accesso per la prenotazione di posti in aereo, camere e altri servizi relativi a viaggi da parte di agenzie di viaggi e società di gestione viaggi. La divisione Soluzioni IT offre una gamma di soluzioni tecnologiche che consentono di automatizzare processi core per fornitori di viaggi. I suoi clienti sono vettori che offrono servizi completi e compagnie low-cost, gestori d‘hotel, operatori ferroviari, operatori di traghetti e crociere, assicuratori di viaggio e compagnie di autonoleggio e altri. La Società opera attraverso numerose società controllate in Europa, Americhe, Asia, Africa e Australia.

Il prezzo attuale dell'azione Amadeus IT Group, S.A. è di 49.34 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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