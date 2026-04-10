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Su First Sponsor

First Sponsor Group Limited è una holding di investimento con sede a Singapore. Le principali attività delle società controllate sono quelle di holding di investimento, sviluppo e vendita di immobili, investimenti immobiliari, proprietà e gestione di hotel e fornitura di servizi di finanziamento immobiliare. La Società opera attraverso quattro segmenti: Sviluppo immobiliare, Investimento immobiliare, Finanziamento immobiliare e Operazioni alberghiere. Il segmento Sviluppo immobiliare comprende lo sviluppo e/o l'acquisto di immobili per la vendita. Il segmento degli investimenti immobiliari comprende lo sviluppo e/o l'acquisto di immobili da investimento (compresi gli hotel) per la locazione. Il segmento Finanziamento immobiliare comprende la concessione di prestiti fruttiferi a società collegate, joint venture e terzi, la sottoscrizione di titoli di debito e gli accordi di finanziamento con i fornitori. Il segmento Operazioni alberghiere comprende le attività degli hotel e delle sorgenti termali di proprietà del Gruppo o da esso affittate.

Il prezzo attuale dell'azione First Sponsor è di 0.9989 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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