Negozia Ferrari N.V. - EUR - RACEm

Su Ferrari NV

Ferrari N.V., noto come Ferrari, è un designer, produttore e rivenditore di auto sportive italiano che è incorporato nei Paesi Bassi. Opera sotto il marchio Ferrari. Il suo portafoglio di auto sportive comprende, tra gli altri, F12berlinetta, FF, Ferrari GTB 488 488 Spider, 458 Speciale, Ferrari California T, F12tdf e LaFerrari. La Società offre anche servizi di finanziamento tramite Ferrari Financial Services. Produce anche miniserie e auto one-off. La Società divide i suoi mercati regionali in EMEA (Europa, Medio Oriente, India e Africa), Americhe, Cina e resto di APAC (regione Asia-Pacifico, escluse Greater China) ed è attiva in oltre 60 mercati in tutto il mondo attraverso una rete di rivenditori autorizzati.

Il prezzo attuale dell'azione Ferrari N.V. - EUR è di 355.79 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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