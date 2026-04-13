Negozia Erg SPA - ERG CFD

Su ERG S.p.A

ERG S.P.A. è una produttrice indipendente di energia con sede in Italia attiva nel settore delle energie rinnovabili, che genera energia principalmente da fonti eoliche, solari, idroelettriche e termoelettriche. Le attività dell'Azienda sono divise in tre segmenti: fonti Non Programmabili, fonti Programmabili e Corporate. Il segmento fonti Non Programmabili gestisce le operazioni legate alla produzione di energia eolica; il segmento fonti Programmabili include le operazioni legate alla generazione di energia termoelettrica ed idroelettrica; ed il segmento Corporate si concentra sulle attività amministrative. L'Azienda opera attraverso le sue controllate in Europa, principalmente in Italia, Francia e Germania.

Il prezzo attuale dell'azione Erg SPA è di 22.53 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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