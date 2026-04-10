Negozia Bankinter, S.A. - BKT CFD

Su Bankinter SA

Bankinter, S.A. è un istituto finanziario con sede in Spagna (la Banca) che opera principalmente nel settore bancario. L'attività della società è suddivisa in quattro segmenti di business: Commercial banking, che offre conti correnti, depositi, gestione degli investimenti e consulenza, nonché prestiti ipotecari, tra gli altri, ai singoli clienti; Corporate banking, che fornisce servizi finanziari a piccole e medie imprese, aziende ed enti governativi; Consumer finance, che si concentra sui prestiti personali e servizi di carte di credito attraverso Bankinter Consumer Finance EFC, e Altro che include i conti di risparmio online, tra gli altri. La società opera attraverso numerose Società controllate, come Bankinter Gestion de Activos SGIIC, Hispamarket SA, Bankinter Capital Riesgo SGECR SA e Bankinter Sociedad de Financiacion SAU.

Il prezzo attuale dell'azione Bankinter, S.A. è di 14.44 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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