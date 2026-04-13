Negozia EastGroup Properties Inc - EGP CFD

Su EastGroup Properties, Inc.

Eastgroup Properties, Inc. è un fondo comune di investimento immobiliare (REIT). La società si concentra sullo sviluppo, l'acquisizione e la gestione di proprietà industriali nei mercati Sunbelt degli Stati Uniti, principalmente negli Stati di Florida, Texas, Arizona, California e North Carolina. Possiede circa 406 proprietà industriali e un edificio per uffici in 11 Stati. Il portafoglio della Società comprende progetti di sviluppo e proprietà a valore aggiunto in fase di locazione e di costruzione, tra cui circa 46,6 milioni di metri quadrati, costituiti da 369 edifici per la distribuzione commerciale, per un totale di 41,9 milioni di metri quadrati, 13 edifici per la distribuzione di prodotti sfusi, per un totale di circa 3,5 milioni di metri quadrati, e 24 edifici per servizi commerciali, per un totale di circa 1,2 milioni di metri quadrati. L'azienda detiene le sue proprietà come investimenti a lungo termine, ma può decidere di vendere alcune proprietà che non soddisfano più i suoi criteri di investimento.

Il prezzo attuale dell'azione EastGroup Properties Inc è di 192.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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