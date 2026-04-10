Negozia A.G.BARR PLC - BAG CFD
Su A G Barr PLC
A.G. BARR P.L.C. è una società con sede nel Regno Unito, impegnata nel commercio delle bevande analcoliche. La società comprende i seguenti segmenti: bevande gasate, bevande non gasate, acqua e altro. L‘altro segmento della società comprende soluzioni per Funkin cocktail, distributori automatici, gelati e altri articoli correlati, quali bicchieri per l‘acqua. Il portafoglio dei marchi della società comprende IRN-BRU, D‘N‘B, OMJ!, Rubicon, Simply, Sun exotic, Rockstar, Funkin, Snapple, Strathmore e Tizer. Oltre ai propri marchi, l‘azienda vanta collaborazioni con i titolari di marchi di terze parti. L‘azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui: Appleade, Bubblegum, Cherry, Cream Soda, Diet Cola, Diet Lemonade, Ginger Beer, IRN-BRU ice cream, Sparkling Berry Blast Juice Drink, Sparkling Tropical Juice Drink, Very Berry Still Juice Drink, Apple Tang Still Juice Drink, Guava sparkling, Simply Squash Orange, St Clements Apple Juice, Still Citrus Twist Juice, KA Karnival Krush, Mango Fruits Exotic, Peach Iced Tea e KA Fruit Punch Still.
Il prezzo attuale dell'azione A.G.BARR PLC è di 6.4735 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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