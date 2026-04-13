Negozia Dropbox - DBX CFD

Su Dropbox

Dropbox, Inc. è un fornitore di piattaforme di collaborazione. La piattaforma dell'azienda offre funzionalità che consentono agli utenti di creare, accedere, organizzare, condividere, collaborare e proteggere i contenuti. Le funzionalità create includono Dropbox paper e doc scanner. Dropbox Paper consente agli utenti di essere coautori di contenuti, di taggare gli altri, di assegnare compiti con date di scadenza, di incorporare e commentare file, tabelle, liste di controllo e frammenti di codice in tempo reale. Lo scanner di documenti consente agli utenti di creare contenuti in Dropbox da copie cartacee. Le funzionalità di accesso e organizzazione includono ricerca, anteprime dettagliate, Dropbox Smart Sync, cronologia delle versioni, ecosistema di terze parti, riavvolgimento, backup del computer, password e caveau. Le funzionalità di condivisione includono cartelle, collegamenti condivisi, trasferimenti, richieste di file e watermarking. Le funzionalità di Collaborazione includono commenti e annotazioni, flusso di attività dei file, informazioni e presenza del visualizzatore e HelloSign. Le funzionalità di Protezione includono la crittografia, il recupero dei file e i controlli dell'amministratore.

Il prezzo attuale dell'azione Dropbox è di 22.55 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Hawaiian Holdings, Inc., TG Therapeutics, Inc., HCA Healthcare, Mitsubishi Estate Co., Ltd., Edwards Lifesciences e United Bankshares. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.