Negozia Deutsche Euroshop AG - DEQ CFD
Su Deutsche EuroShop AG
Deutsche EuroShop AG è una società con sede in Germania che investe in centri di vendita al dettaglio e centri commerciali in città. Si concentra sui centri di vendita al dettaglio in Germania, come ad esempio in Wildau, Norderstedt, Dessau, Dresda, Amburgo, Hameln, Magdeburgo, Wolfsburg e Wuppertal, anche possiede i centri commerciali a Danzica, in Polonia, a Klagenfurt, in Austria e in Pecs, Ungheria.
Il prezzo attuale dell'azione Deutsche Euroshop AG è di 19.64 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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