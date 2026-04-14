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Su Japan Airlines Co Ltd

Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) fornisce servizi di trasporto aereo programmato e non e di manutenzione oltre a offrire altri servizi relativi al trasporto aereo e alla manutenzione dei velivoli. I servizi della società riguardano località nazionali ed estere. JAL ha inoltre interessi in villaggi turistici, alberghi, servizi di viaggio e altre attività collegate al trasporto aereo. La società ha 22 sedi nazionali e 36 sedi estere. Inoltre, gestisce sette uffici in aeroporti giapponesi e otto all'estero ed un ufficio regionale per cargo e posta in Giappone, oltre a 14 all'estero. JAL serve Giappone, Australia, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Guam, Olanda, India, Indonesia, Italia, Corea, Malesia, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Filippine, Russia, Saipan, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

Il prezzo attuale dell'azione Japan Airlines Co., Ltd. è di 2524.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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