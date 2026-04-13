Negozia Cooper - COO CFD

Su Cooper

The Cooper Companies, Inc. è un'azienda globale di dispositivi medici. L'azienda opera attraverso due segmenti: CooperVision e CooperSurgical. Il segmento CooperVision è impegnato nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di una gamma di prodotti per portatori di lenti a contatto, caratterizzati da materiali e ottiche avanzate. CooperVision progetta i suoi prodotti per risolvere problemi visivi quali astigmatismo, presbiopia, miopia, secchezza oculare e affaticamento degli occhi, con una collezione di lenti a contatto sferiche, toriche e multifocali. Il segmento CooperSurgical si concentra sulla promozione della salute delle donne, dei bambini e delle famiglie attraverso un portafoglio diversificato di prodotti e servizi che comprende dispositivi medici, fertilità, diagnostica e contraccezione. I prodotti di CooperSurgical sono utilizzati in studi medici e procedure chirurgiche, principalmente da ostetrici/ginecologi (OB/GYN); e i prodotti/attrezzature per la fertilità e i servizi di test genetici sono utilizzati principalmente in cliniche e laboratori per la fertilità.

Il prezzo attuale dell'azione Cooper è di 71.48 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Huadian Power International Corporation Limited, Navitas Semiconductor Corporation, SSE PLC, Lipocine, PennantPark Investment Corporation e Webuild SpA. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.