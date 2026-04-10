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Su City of London Investment Trust plc

THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC è una società fiduciaria di investimento con sede nel Regno Unito. L‘obiettivo della società è di fornire la crescita a lungo termine del reddito e del capitale, principalmente tramite investimenti in titoli azionari quotati nel London Stock Exchange. La società investirà principalmente in titoli azionari e in titoli di debito, ad esempio obbligazioni convertibili, obbligazioni societarie o titoli del debito pubblico. La società non investirà circa il 15% del suo portafoglio in ogni singolo investimento su acquisizione, né investirà oltre il 15% del portafoglio in qualsiasi altra società fiduciaria di investimento o società di investimento del Regno Unito. Circa il 60% del valore del portafoglio sarà investito in società del The Financial Times Stock Exchange 100 Index. L‘azienda investe in vari settori, quali petrolio e gas, materiali di base, industriali, beni di consumo, sanitari, tecnologia, telecomunicazioni, utilities, finanziari e servizi ai consumatori. Henderson Global Investors Limited opera come gestore degli investimenti della società.

Il prezzo attuale dell'azione City Of London Investment Trust è di 5.674 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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