Negozia Diversified Healthcare Trust - DHC CFD

Su Diversified Healthcare Trust

Diversified Healthcare Trust, già Senior Housing Properties Trust, è un trust di investimento immobiliare (REIT) nel settore sanitario. La società si concentra sui settori della sanità e delle scienze della vita in tutti gli Stati Uniti. I suoi segmenti comprendono le comunità triple net senior che forniscono assistenza residenziale a breve e lungo termine e altri servizi per i residenti; le comunità senior gestite che forniscono assistenza residenziale a breve e lungo termine e altri servizi per i residenti; le proprietà affittate a fornitori di servizi medici, aziende correlate al settore medico, cliniche e laboratori biotecnologici e tutte le altre, comprese alcune proprietà che offrono servizi di benessere, fitness e spa ai membri. Le proprietà del segmento "triple net senior living communities" includono comunità di vita indipendente, comunità di vita assistita e strutture infermieristiche specializzate. Le proprietà del segmento delle comunità senior gestite comprendono comunità di vita indipendenti e comunità di vita assistita gestite.

Il prezzo attuale dell'azione Diversified Healthcare Trust è di 7.0918 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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