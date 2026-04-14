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Su Park Hotels & Resorts Inc

Hilton Hotels Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa della proprietà, della gestione e dello sviluppo di hotel, centri turistici e multiproprietà, nonché del franchising di strutture alberghiere. Al 31 dicembre 2003, il sistema della società comprendeva 2.173 proprietà, per un totale di oltre 348.000 camere. Di queste proprietà, la società possedeva una partecipazione e gestiva 122 hotel, aveva concesso in gestione sette hotel, gestiva 206 hotel di proprietà di altri e aveva concesso in franchising 1.808 hotel posseduti e gestiti da terzi. Le proprietà del sistema comprendevano anche 30 multiproprietà, gestite o concesse in franchising. Tutte queste proprietà sono situate negli Stati Uniti, fatta eccezione per 15 hotel di cui la società detiene una partecipazione e/o si occupa della gestione e per 50 hotel concessi in franchising. Tra i marchi alberghieri della società figurano Hilton, Hilton Garden Inn, Doubletree, Embassy Suites, Hampton, Homewood Suites by Hilton e Conrad.

Il prezzo attuale dell'azione Park Hotels Resorts è di 11.41 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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