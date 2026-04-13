Negozia Cenovus Energy Inc - CVE CFD

Su Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy Inc. è una società energetica integrata con sede in Canada, impegnata nella produzione, raffinazione e valorizzazione di petrolio greggio e gas naturale, con attività in Canada, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico. I segmenti della Società sono Upstream, Downstream e Corporate ed eliminazioni. Il segmento Upstream comprende i settori Oil Sands, Conventional, Heavy Oil e Offshore. Il segmento Downstream comprende la produzione canadese, la produzione statunitense e la vendita al dettaglio. Le attività upstream della Società comprendono progetti di sabbie bituminose nell'Alberta settentrionale, progetti di petrolio greggio termico e convenzionale, gas naturale e liquidi di gas naturale (NGL) nel Canada occidentale, produzione di petrolio greggio al largo di Terranova e Labrador e produzione di gas naturale e NGL al largo di Cina e Indonesia. Le sue attività a valle comprendono operazioni di upgrading, raffinazione e vendita al dettaglio in Canada e negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Cenovus Energy Inc è di 26.24 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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