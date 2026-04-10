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Su Bureau Veritas SA

Bureau Veritas SA, già Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs, è una società con sede in Francia, principalmente impegnata nel settore del supporto alle imprese. Offre una vasta gamma di servizi, tra cui gestione patrimoniale, certificazione, servizi di classificazione, consulenza, ispezioni e revisione, test, analisi e formazione. È presente in oltre 140 paesi attraverso una rete di uffici e laboratori. La Società opera attraverso le sue controllate, tra cui BV Algeria, BV Argentina, Bivac Congo e Cesmec Chile, UniCar Group, Quiktrak Inc, Dairy Technical Services Ltd; Sistema PRI, una società brasiliana specializzata nell'assistenza alla gestione di progetti; Analysts Inc, specialista americano nel monitoraggio delle condizioni dell'olio (OCM); MatthewsDaniel Ltd, che fornisce servizi per il mercato assicurativo, Ningbo Hengxin Engineering Testing Co, Ltd (Ningbo Hengxin), Kuhlmann Monitoramento Agricola Ltda, SIEMIC Inc, California Code Check e Primary Integration Solutions.

Il prezzo attuale dell'azione Bureau Veritas International è di 27.14 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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